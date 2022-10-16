Йоканович: не хочу говорить, что только Смолов и Тюкавин виноваты в слабом старте матча

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после волевой победы над «Оренбургом» ответил на вопрос о том, какие мысли у него были счёте 1:2 в пользу соперника.



«Почему всё время был на бровке, а после второго гола «Оренбурга» сел на скамейку? Я тогда принял решение о тройной замене. Смолов и Тюкавин – важные игроки для моей команды. Я не хочу говорить, что только они виноваты в слабом старте этого матча. В данном случае нам нужно было найти выход из сложившейся ситуации, и в этот раз замены сработали», – приводит слова Йокановича с послематчевой пресс-конференции официальный сайт «Динамо».



Московская команда повела после гола Паршивлюка на 11-й минуте, но пропустила дважды – дублем у «Оренбурга» отметился Сычевой. Йоканович отреагировал тройной заменой, сняв с игры Нгамалё, Смолова и Тюкавина, выпустив Макарова, Гладышева и Грулёва. На 64-й минуте Грулёв сравнял счёт с паса Захаряна. А на 81-й минуте Фернандес с передачи Макарова оформил победный гол.