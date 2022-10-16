Вратарь «Рубина» Беленов: мы не на том месте, где должны быть. Все всё понимают
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Вратарь казанского «Рубина» Александр Беленов поделился ожиданиями предстоящего матча 14-го тура Мелбет Первой лиги с «Краснодаром-2», который состоится 16 октября на «Ак Барс Арене». В предыдущем туре казанцы победили «СКА-Хабаровск».
«Когда команда выигрывает, естественно, восстановление быстрее идёт, эмоциональный фон лучше. Приятно побеждать. Победа в Хабаровске была важна. Мы не на том месте, где должны быть и куда мы стремимся. Все всё понимают. Надеюсь, наша серия продлится.
«Краснодар-2»? Хорошая команда, молодые ребята. Играют в комбинационный футбол, как и основная команда. Легкого матча никто не обещает. Постараемся порадовать своих болельщиков. Нам важны эта игра и три очка», – приводит слова Беленова официальный сайт «Рубина».
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