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Матиас Норманн: я хорошо себя чувствую, всё нормально

Матиас Норманн: я хорошо себя чувствую, всё нормально
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Хавбек «Динамо» Матиас Норманн рассказал о самочувствии после полученной травмы во встрече 12-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА (1:1), которая состоялась 8 октября.

Ранее в СМИ появилась информация, что норвежский игрок столичного «Динамо» пропустит около месяца.
«Я хорошо себя чувствую, все нормально. Когда вернусь на поле? Скоро! Надеюсь, что восстановлюсь и вернусь как можно скорее», — сказал Норманн в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что вчера, 15 октября, «Динамо» проводило домашний поединок в рамках 13-го тура РПЛ. Соперником столичного клуба был «Оренбург». По ходу встречи хозяева уступали со счётом 1:2, однако сумели переломить ход игры и вырвать победу почти в самом конце. Благодаря этой победе «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.

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