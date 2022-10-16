Фигу — о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль»: думал: «Вы что, издеваетесь надо мной?»

Обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» в 2005 году.
«Я хотел перейти в «Ливерпуль», мы это обсуждали. Но одну неделю они просили подождать, а потом подписали другого футболиста. Потом говорили: «Подожди ещё несколько дней, нам нужно разобраться с этим». И снова заключили контракт с другим игроком. Я думал: «Вы что, издеваетесь надо мной?»
Затем на горизонте появился «Интер». Я приехал в Милан, встретился с президентом клуба Массимо Моратти и принял решение. Я любил «Интер», и это было именно то, что мне было нужно», — приводит слова Фигу пресс-служба «Ливерпуля».
Напомним, Фигу выступал в составе миланского «Интера» с 2005 по 2009 год. Также португалец играл за «Спортинг», «Реал» и «Барселону».
Фигу установил мировой рекорд, сыграв в футбол на высоте 6 км
- 16 октября 2022
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