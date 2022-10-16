Глава совета директоров «Локомотива» Нагорных хочет пригласить в клуб Хабарова и Поляцкина

Новый глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассматривает вариант с приглашением в клуб на руководящие должности бывших менеджеров «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Поляцкин и Хабаров ранее являлись фигурантами уголовного дела о мошенничестве, по которому бывший руководитель академии «Чертаново» Николай Ларин был приговорён к трём годам исправительной колонии.

Сегодня, 16 октября, «Локомотив» объявил о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.

«Локомотив» в 13 матчах набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.