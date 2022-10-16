Жуков рассказал об отношении Акинфеева к тренеру ЦСКА Федотову

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, который дружит с Игорем Акинфеевым, рассказал об отношении вратаря ЦСКА к новому тренеру армейцев Владимиру Федотову.
«Игорь очень профессионально отзывается о Федотове и остальных специалистах. Расскажу вам на человеческом примере. Я абсолютно уверен, что можно было бы договориться и отпустить Игоря в «Лужники» на концерт. Потому что в этот день не было игры, а вечером не было тренировки. Но нужно отдать должное профессионализму самого капитана и его безумному, фанатичному погружению в свою команду. Он мне сказал: «Серёж, я правда не могу, тренер в нас верит, мы не можем его подвести и должны быть в правильной форме». Значит, отношение к тренеру есть на уровне «горой за команду», и игроки отплачивают ему тем же», — приводит слова Жукова официальный сайт ЦСКА.
Напомним, сегодня ЦСКА сыграет со «Спартаком» в матче 13-го тура РПЛ. Начало игры — в 20:00 мск.
- 16 октября 2022
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