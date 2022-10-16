Клаудиньо — о травме: был непростой период в жизни, когда я не мог помогать «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги и рассказал о первом забитом голе после травмы.

«Я счастлив, что вновь смог отличиться и помочь команде своим результативным действием. Слишком уж давно я не забивал, долго ждал этот момент и очень хотел его приблизить. Слава богу, сегодня я был вознаграждён за все усилия. Думаю, мне удалась небольшая импровизация — я нашёл пространство в штрафной за спинами защитников, принял и обработал мяч, подкинул его, обыграв соперника, и смог точно пробить в угол. Вратарь почти дотянулся, но удача была на моей стороне.



Не забивал 2,5 месяца? Моя безголевая серия действительно затянулась — сначала я получил травму, потом набирал форму, и это был очень непростой период в жизни, когда я не мог полноценно помогать команде. Так что я очень ждал сегодняшний гол — и ощущаю себя очень счастливым», — сказал Клаудиньо пресс-службе «Зенита».