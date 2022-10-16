Арбитр Федотов: никакого удаления Промеса в игре с ЦСКА не было, чистая симуляция

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о возможном удалении Квинси Промеса в матче «Спартака» и ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Никакого удаления Промеса в игре с ЦСКА не было. Роша сам заслужил жёлтую, это чистая симуляция. Надо было показывать две жёлтые: Роше и Промесу. Зачем там смотреть на красную, я не понял, видимо, Иванов хочет усилить впечатление», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» проходит сегодня, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. На данный момент в матче безголевая ничья — 0:0.

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