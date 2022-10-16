Федотов объяснил, почему заменил Карраскаля и Медину во втором тайме со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил причины замен Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины во время матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2).



«Замены Карраскаля и Медины? Свои моменты нужно использовать, на двоих была целая уйма. Гол пришёл оттуда, это потеря концентрации. Хотя в перерыве мы говорили, что надо быть более жёсткими.



С Карраскалем говорил, что нужно выходить на футбол – это наша страсть. Он не терпит безалаберности», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков после 13 матчей. В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют в гостях с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 23 октября, начало — в 14:00 по московскому времени.

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