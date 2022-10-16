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Соболев: Зобнин решил с уважением отнестись к сопернику, а Гаич не остановился

Соболев: Зобнин решил с уважением отнестись к сопернику, а Гаич не остановился
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о первом пропущенном голе от ЦСКА на 17-й минуте дерби в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«История с первым голом? Действительно Зобнин оставил мяч, но не знаю. Это на совести Гаича. После гола он побежал к Зобнину, начал радоваться. Это немного неуважительно к сопернику. Зобнин мог выбить сам? Рома мог продолжить атаку, так как лежал вообще игрок ЦСКА. Но Рома решил с уважением отнестись к сопернику, а Гаич не остановился», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.

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