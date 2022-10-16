Мележиков: трудно сказать, нарушил ли ЦСКА правила фэйр-плей. Нужно доигрывать до конца

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с пропущенным голом от ЦСКА на 17-й минуте дерби в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Трудно сказать, нарушил ли ЦСКА правила фэйр-плей. Нужно доигрывать момент до конца.



Будет ли проведена с командой беседа, чтобы доигрывали? Это к тренеру. Думаю, вам интереснее будет с игроками поговорить», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.