Видеообзор встречи «Униона» и дортмундской «Боруссии»

Сегодня, 16 октября, состоялся матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Унион» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск.

Дортмундцы пропустили уже в дебюте встречи, когда на восьмой минуте гол забил полузащитник берлинской команды Яник Хаберер. Через 13 минут «Унион» укрепил своё преимущество благодаря Хабереру, который оформил дубль в этой встрече. В оставшееся время игры команды забить голов не смогли. Матч завершился уверенной победой «Униона» со счётом 2:0.



После этой встречи берлинский клуб набрал 23 очка и закрепился на вершине турнирной таблицы чемпионата Германии, увеличив отрыв от ближайших преследователей. У «Боруссии» остаётся в активе 16 очков, команда находится на восьмой строчке.