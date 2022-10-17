В ЦСКА отреагировали на претензии «Спартака» о несоблюдении фэйр-плей

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о голе армейцев в ворота «Спартака» на 17-й минуте дерби в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«О каком «фэйр-плей» мы говорим? Давно зафиксировано для отсутствия разногласий, что судья сам принимает решение остановить игру, либо игрок сам её останавливает, выбивая мяч. Но когда игрок сам бежит в атаку, теряет мяч и только потом, уже без мяча, останавливается, банально в дерби, о каком «фэйр-плей» можно говорить? Тем более на газоне находился игрок ЦСКА», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.