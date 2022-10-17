Хави прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Реалом» в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение команды в матче 9-го тура чемпионата Испании.
«Мы застряли в негативной динамике, ничего не работает, и, возможно, пришло время немного встряхнуться, чтобы попытаться вернуться в нужное русло. Мы плохо играем. Я почти ничем не могу быть доволен, когда команда проигрывает со счётом 1:3. Мы очень хорошо выступали в Ла Лиге, но нам нужно улучшить силу и агрессивность. Мы говорили о том, что нам нужно научиться останавливать контратаки, и в первом голе нас поймали на переходе. Это футбол, к счастью, сегодня в игре на кону было всего три очка», — приводит слова Хави Reuters.
После девяти туров «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 25 очков. «Барселона», в свою очередь, занимает второе место, записав в свой актив 22 очка.
Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке:
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