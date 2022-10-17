Жуков: может, Абаскаль начнёт понимать, что Зиньковского надо выпускать с самого сначала

Первый заместитель председателя Госдумы РФ и бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал результат московского дерби между ЦСКА и «Спартаком».
«В целом, очень интересная, равная и боевая игра была, настоящее дерби! Мне кажется, «Спартак» вышел на матч очень нервным, был перенастрой у команды – и первый тайм не удался, а ЦСКА мог ещё забить. Во втором тайме начали играть нормально, замены были сделаны правильные. Теперь, может, Абаскаль начнёт понимать, что Зиньковского надо выпускать с самого сначала и что Мевля – не игрок уровня команды.
После второго забитого мяча немного подсели и успокоились. Наверное, надо было продолжать играть, как играли в начале второго тайма – и могли победить. Догонят «Зенит»? Посмотрим. Отрыв, конечно большой, но сейчас играют неплохо, вполне возможно.
Во время первого гола ЦСКА судья должен был остановить игру, но не остановил и «Спартак» получил гол. Здесь очень спорный момент, потому что Зобнин мог выбить в аут, если он хотел остановить игру. Ещё один спорный момент был с возможным нарушением на Соболеве. Восемь жёлтых карточек? Да, матч был очень нервным, поэтому много желтых карточек», — приводит слова Жукова Metaratings.
Напомним, ЦСКА и «Спартак» встречались в рамках 13-го тура РПЛ и сыграли вничью, 2:2.
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