Малиновский прокомментировал слухи о конфликте с Гасперини

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский ответил на вопрос о том, есть ли конфликт между ним и главным тренером клуба Джаном Пьеро Гасперини.

«Нет, у меня никогда здесь за три года ни с клубом, ни с мистером Гасперини не было никаких моментов или конфликтов.

Я даже с ним разговаривал перед окончанием трансферного окна, и он мне говорил: «Если будет какой-то вариант с лучшим контрактом, с лучшими условиями – я буду рад за тебя», — вот что он мне говорил, у меня никогда не было конфликтов с тренером.

Я за три года уже знаю, чего он хочет от нападающих, от той позиции, где я играю, но я играл в «Генке», в сборной всегда полузащитника, а здесь я играю нападающего, поэтому некоторые качества, которые он хочет на этой позиции… Он мне откровенно всё говорит и говорил, что я могу на этой позиции играть, но ему нужны здесь другого плана футболисты. Ну я ни в коей мере не хочу сказать, что он назвал меня плохим футболистом», — сказал Малиновский в эфире YouTube-канала «Киевский торт».

Напомним, в текущем сезоне Серии А на счету Малиновского один гол и одна голевая передача в девяти матчах.

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