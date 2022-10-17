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Станислав Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от «Мезекевешда»

Станислав Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от «Мезекевешда»
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды в матче чемпионата Венгрии от «Мезекевешда».

«Мы прекрасно понимали, что нас может ожидать сложный матч, знали, что «Мезекевешд» любит агрессивно играть дома. Матч с «Црвеной Звездой» сильно вымотал команду. Мы хорошо начали, но после своего гола потянули соперника на себя, не реализовали свои моменты. Были и ненужные передачи, надо учиться на своих ошибках.

Конечно, эмоции могут быть лишними как в случае поражения, так и в случае победы, поэтому мы должны как следует проанализировать произошедшее. Мы должны постоянно стремиться быть лучше. За последние недели мы потерпели два выездных поражения, нам предстоит разобраться в причинах», – приводит слова Черчесова пресс-служба клуба.

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