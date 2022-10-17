Верратти — о победе над «Марселем»: это не просто три очка

Итальянский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти поделился эмоциями после победы в матче 11-го тура чемпионата Франции над «Марселем». Команда из Парижа обыграла соперников со счётом 1:0.
«Я думаю, что это был матч, в котором нужно было действовать следующим образом: страдать, когда у нас не было мяча, и двигаться как одно целое. Это классика, мы знаем, что все заинтересованы в этом матче, болельщики, клуб. Этот матч – не просто три очка, которые нужно взять. Я проиграл один раз, я видел, каково это, я не хотел переживать это снова. Мы боролись, страдали, провели хороший матч, могли бы забить второй гол, но в целом мы очень довольны. Мы опережаем соперников по очкам, и мы у них выигрываем, так что это идеальный вечер», – приводит слова Верратти пресс-служба парижского клуба.
- 17 октября 2022
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