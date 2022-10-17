Тен Хаг не знает, сможет ли Эриксен сыграть с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике Кристиане Эриксене.
«Мы скучаем по Кристиану, когда он недоступен, но у нас есть команда и 11 игроков на поле. Не могу сказать, сможет ли Эриксен сыграть с «Тоттенхэмом». Просто хочу сказать, что Эриксен играет в «Манчестер Юнайтед» фантастически. Он действительно вносит свой вклад в нашу команду. Я не знаю, будет ли он доступен в среду, но, конечно, надеюсь, что будет», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.
30-летний Эриксен перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента летом 2022 года. В 12 матчах за команду он отметился тремя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
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