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Футболист Сюнсукэ Накамура завершит карьеру в 44 года

Футболист Сюнсукэ Накамура завершит карьеру в 44 года
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Японский футболист Сюнсукэ Накамура, выступавший за «Эспаньол» и шотландский «Селтик», завершит карьеру в конце этого сезона в 44 года, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на японские СМИ.

Полузащитник выступает за ФК «Йокогама» из второго дивизиона Японии.

Накамура начал профессиональную карьеру в 1997 году в японском клубе «Йокогама Маринос», а в 2002 году перешёл в итальянскую Серию А, где провёл три сезона в «Реджине».

В 2005 году он был продан в «Селтик», где в первом же сезоне стал чемпионом Шотландии и обладателем Кубка шотландской лиги.

После истечения четырёхлетнего контракта с «Селтиком» японец стал игроком «Эспаньола». По слухам, Накамура не смог полностью адаптироваться к испанскому футболу по культурным и языковым причинам.

После этого в 2010 году футболист вернулся в японский чемпионат.

На международном уровне Накамура представлял Японию на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов, а также на Кубках конфедераций 2003 и 2005 годов и на Кубках Азии 2000, 2004 и 2007 годов.

Хотя спортсмен ещё не подтвердил, каким будет его следующий профессиональный шаг, в прошлом он выражал заинтересованность в том, чтобы стать тренером.

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