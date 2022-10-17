Футболист Сюнсукэ Накамура завершит карьеру в 44 года

Японский футболист Сюнсукэ Накамура, выступавший за «Эспаньол» и шотландский «Селтик», завершит карьеру в конце этого сезона в 44 года, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на японские СМИ.
Полузащитник выступает за ФК «Йокогама» из второго дивизиона Японии.
Накамура начал профессиональную карьеру в 1997 году в японском клубе «Йокогама Маринос», а в 2002 году перешёл в итальянскую Серию А, где провёл три сезона в «Реджине».
В 2005 году он был продан в «Селтик», где в первом же сезоне стал чемпионом Шотландии и обладателем Кубка шотландской лиги.
После истечения четырёхлетнего контракта с «Селтиком» японец стал игроком «Эспаньола». По слухам, Накамура не смог полностью адаптироваться к испанскому футболу по культурным и языковым причинам.
После этого в 2010 году футболист вернулся в японский чемпионат.
На международном уровне Накамура представлял Японию на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов, а также на Кубках конфедераций 2003 и 2005 годов и на Кубках Азии 2000, 2004 и 2007 годов.
Хотя спортсмен ещё не подтвердил, каким будет его следующий профессиональный шаг, в прошлом он выражал заинтересованность в том, чтобы стать тренером.
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