Игрок «Ривер Плейт» попытался симулировать после удара арбитра и толкнул его в ответ

Футболист аргентинского «Ривер Плейт» Хуан Кинтеро был удалён в матче, в котором его команда встречалась с соперниками из «Росарио Сентраль», за толчок главного судьи игры.

Игрок попытался симулировать после удара арбитра и толкнул его

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Инцидент произошёл на 14-й добавленной ко времени второго тайма минуте. Арбитр встречи отмахнулся от Кинтеро, попав футболисту рукой по лицу. Колумбиец схватился за лицо и попытался симулировать, но, поняв, что получил удар от судьи, толкнул его в ответ. За данное действие Кинтеро получил прямую красную карточку.

Встреча «Ривер Плейт» и «Росарио Сентраль» завершилась победой последних – 2:1.