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В «Сочи» отреагировали на слова Заремы Салиховой о Федотове после матча ЦСКА — «Спартак»

В «Сочи» отреагировали на слова Заремы Салиховой о Федотове после матча ЦСКА — «Спартак»
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Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» прокомментировала слова Заремы Салиховой о бывшем главном тренере южан Владимире Федотове.

«Нам нечего комментировать по этой теме и никак не хочется быть частью этого конфликта. Но стоит обратить внимание, что очень много людей переезжает в наш чудесный город Сочи. Так что мы всех ждём в гости, и в том числе на наших матчах!» – сообщили в пресс-службе «Сочи» корреспонденту «Чемпионата» Георгию Горностаеву.

Вчера, после матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», Салихова, супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна, заявила: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».

Встреча московских команд завершилась вничью – 2:2.

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