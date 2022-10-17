Защитник «Спартака» Маслов: разочарован, что не выиграли у ЦСКА

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал о своей реакции на матч «красно-белых» и ЦСКА.

«Спартак» агрессивно вошёл в игру? Спорный вопрос: мы ли агрессивно вошли, или не очень по-мужски себя вели игроки ЦСКА. Все видели игру, дальше каждый сам рассудит.



Во втором тайме просто вышли и начали играть в свой футбол, поэтому получилась такая разница с первым. Тяжело сказать, почему первый тайм не получился.



Всегда хочется выигрывать. Когда ведёшь в матче 2:1, особенно важно доводить его до победы. Разочарован, что не выиграли», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч ЦСКА и «Спартака» завершился вничью 2:2. В составе армейцев дубль оформил нападающий Фёдор Чалов, у «Спартака» забили Антон Зиньковский и Александр Соболев.

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