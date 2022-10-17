Кокорин: версия, что мне неинтересен футбол, неконструктивна

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, с кем из «Фиорентины» продолжает поддерживать связь. Напомним, итальянский клуб отдал Кокорина в аренду команде из Лимасола.

«Почему надолго пропал из соцсетей? Я очень расстраиваюсь, когда травмирован, а у меня травм было много. Я просто не понимал, что со мной происходит. У меня такого никогда не было. Когда ты не играешь, не получаешь удовольствие от любимого дела, какие соцсети? Что мне туда позиционировать? В отпуске отвлёкся, одна фотка была. Но для меня самое главное – играть футбол. От этого я получаю удовольствие, и настроение становится совсем другим. Нет настроения, плюс со здоровьем проблемы – период был очень неприятный.

Версия, что Кокорину футбол неинтересен, неконструктивна. Не было такого. Если опираться на каждое мнение и мемы, с Кокориным каждый год что-то происходит. Почему? Потому что другие скандальные футболисты ещё не выросли. Думаете, я туда приехал и такой: «Не хочу играть в футбол»?

О чем жалею? Есть моменты, которые я бы попробовал изменить, чтобы не получать все эти травмы. Может, другие занятия, упражнения.Больше разминки, например.», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Первый гол Кокорина за 655 дней: