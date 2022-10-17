Защитник «Спартака» Маслов: с уважением отношусь к Карасёву. У судей сложная работа

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал о том, как относится к российскому футбольному судье Сергею Карасёву.
«По судейству недовольства нет, с уважением отношусь к Карасёву. У судей сложная работа. Он принимал решения так, как считал нужным. Я согласен с ними», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, судейская бригада Сергея Карасёва обслуживала центральный матч 13-го тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 2:2. В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Фёдор Чалов, у «Спартака» отличились полузащитник Антон Зиньковский и форвард Александр Соболев.
Матч сопровождался рядом спорных судейских решений, вызвавших большое обсуждение после окончания встречи.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:
- 17 октября 2022
-
18:08
-
17:59
-
17:55
-
17:55
-
17:50
-
17:50
-
17:48
-
17:39
-
17:38
-
17:37
-
17:23
-
17:20
-
17:12
-
17:11
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:50
-
16:49
-
16:47
-
16:42
-
16:36
-
16:25
-
16:20
-
16:20
-
16:03
-
15:50
-
15:48
-
15:45
-
15:39
-
15:35
-
15:22
-
15:18
-
15:10
-
14:52