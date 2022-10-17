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Защитник «Спартака» Маслов: с уважением отношусь к Карасёву. У судей сложная работа

Защитник «Спартака» Маслов: с уважением отношусь к Карасёву. У судей сложная работа
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал о том, как относится к российскому футбольному судье Сергею Карасёву.

«По судейству недовольства нет, с уважением отношусь к Карасёву. У судей сложная работа. Он принимал решения так, как считал нужным. Я согласен с ними», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, судейская бригада Сергея Карасёва обслуживала центральный матч 13-го тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 2:2. В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Фёдор Чалов, у «Спартака» отличились полузащитник Антон Зиньковский и форвард Александр Соболев.

Матч сопровождался рядом спорных судейских решений, вызвавших большое обсуждение после окончания встречи.

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