Кокорин: в Италии я заплатил € 3-4 тыс. автомобильных штрафов. Сейчас у меня нет машин

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, сколько автомобильных штрафов заплатил за время жизни в Италии.
«Водить в Италии сложнее: там большие штрафы, и нельзя заезжать в центр города, если у тебя неэлектрическая машина. Для обычной нужен пропуск, но проще заплатить 20 евро, чем искать его. Я заплатил много штрафов – 3-4 тысячи евро. Они мне через полгода пришли, накопленные. У меня там был арендованный Porsche Macan, который я снял в Германии на два года, – он сейчас остался во Флоренции. Я, скорее всего, сейчас сменю его, потому что есть такая возможность. Думаю воспользоваться этой опцией.
В России я продал все машины. Накатался. Так что у Александра Кокорина прямо сейчас ни одной машины», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Первый гол Кокорина за 655 дней:
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