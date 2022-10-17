Кокорин: если у Захаряна реально вариант с «Челси», то ему нужно уйти туда пешком

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Если у Захаряна реально вариант с «Челси», то ему нужно собрать вещи и уйти туда пешком. Если что-то в непонятной лиге, то двигаться даже не стоит. Меня «Арсенал» хотел взять в аренду с правом выкупа. Как сейчас помню: ехал в сборную к Слуцкому, переговоры активно шли. Мой контракт с «Динамо» заканчивался, поэтому, если бы я уехал в Лондон, я бы вернулся свободным агентом – «Динамо» этого не хотело. Они хотели меня переподписать, а этого уже не хотел я. Почему-то был уверен в нашей сборной, что мы хорошо выступим на Евро, и потом будет ещё какой-нибудь вариант. Мы в итоге провалились. Жалею ли я? Конечно. Поэтому и говорю, если у Захаряна есть вариант, то надо уезжать», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.