Александр Кокорин рассказал, когда собирается заканчивать футбольную карьеру

Нападающий «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин рассказал, как долго планирует продолжать футбольную карьеру, а также о желании доказать в Италии о своих способностях.

«Я планирую играть до 39 лет. Где? Ну как я могу ответить на этот вопрос. Хочу доказать в Италии, потому что я могу там играть. Я это знаю – мне нужно только доверие тренера и руководства. Сейчас «Фиорентина» играет не очень – это потому что меня нет, я талисман команды (смеется)», — сказал Шпилевский в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

В текущем сезоне чемпионата Кипра российский нападающий провёл пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами, также на его счету одна жёлтая карточка. Следующий матч его команды состоится сегодня, 17 октября. В рамках седьмого тура чемпионата «Арис» встретится с «Аполлоном», начало в 19:00 мск.