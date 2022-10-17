Игорь Федотов считает, что Карасёв должен был удалить Ермакова в матче ЦСКА — «Спартак»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о фоле полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Спартаком» (2:2).

«Не знаю, что нужно было Карасёву, чтобы показать красную. Это же по всем критериям удаление! Ермаков прыгнул прямой ногой и шипами вперёд, было додавливание. Что, надо было ногу сломать? Не понимаю. Также вопросы к VAR: Иванов звал Карасёва смотреть момент с Промесом, а тут не позвал — смешно.



Скорее всего, Карасёву дали указание никого не удалять и не ломать игру — пускай игроки друг друга бьют по ногам, а ты терпи. Но тогда это тоже путь в никуда», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.