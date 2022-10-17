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Левандовски получил награду Герда Мюллера как лучший нападающий сезона

Левандовски получил награду Герда Мюллера как лучший нападающий сезона
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Сегодня, 17 октября, проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду Герда Мюллера как лучшего нападающего получил форвард «Барселоны» Роберт Левандовски.

В прошлом сезоне польский футболист провёл в рамках немецкой Бундеслиги 34 матча, в которых забил 35 голов и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов Левандовски забил 13 мячей и отдал три голевых паса за 10 проведённых встреч. По итогам сезона в составе мюнхенской «Баварии» Роберт стал чемпионом страны.

Нынешний сезон Левандовски проводит уже в «Барселоне». За 13 игр во всех турнирах польский форвард успел забить 14 голов и отдать три голевые передачи.

Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»:

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