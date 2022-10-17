Левандовски получил награду Герда Мюллера как лучший нападающий сезона

Сегодня, 17 октября, проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду Герда Мюллера как лучшего нападающего получил форвард «Барселоны» Роберт Левандовски.
В прошлом сезоне польский футболист провёл в рамках немецкой Бундеслиги 34 матча, в которых забил 35 голов и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов Левандовски забил 13 мячей и отдал три голевых паса за 10 проведённых встреч. По итогам сезона в составе мюнхенской «Баварии» Роберт стал чемпионом страны.
Нынешний сезон Левандовски проводит уже в «Барселоне». За 13 игр во всех турнирах польский форвард успел забить 14 голов и отдать три голевые передачи.
Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»:
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