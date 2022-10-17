Юрий Сёмин объяснил, почему Карим Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал вручение «Золотого мяча» форварду «Реала» Кариму Бензема.

«Конечно, всё заслуженно. Вне сомнений, он был самым полезным игроком. Тем более что Бензема выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом страны. Думаю, это очень правильное решение», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из забитых им мячей по ходу стадии плей-офф имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира.



В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании и получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль». В начале текущего сезона Бензема стал также обладателем Суперкубка Европы — в матче за этот трофей «Реал» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта».