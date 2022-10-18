Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Карима Бензема с получением «Золотого мяча»

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал получение «Золотого мяча» по итогам 2022 года нападающим «Реала» и сборной Франции Каримом Бензема.



«KB9! Две буквы и число, которые войдут в историю футбола. Спустя 24 года после Зинедина Зидана Карим Бензема выигрывает новый «Золотой мяч» для Франции. Поздравляю», — написал Макрона на своей странице в социальных сетях.

В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль».

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?