Российский игрок рассказал о пропуске еврокубкового матча из-за отказа в литовской визе

Российский защитник армянского «Пюника» Михаил Коваленко раскрыл подробности отказа в выдаче литовской визы. Напомним, из-за отсутствия этого документа футболист пропустил выездной матч Лиги конференций с «Жальгирисом». Коваленко надеется, что ему удастся сыграть следующий гостевой еврокубковый матч со «Слованом» в Словакии.

«Мы за неделю до поездки ходили в визовый центр, пытались подать документы. За четыре дня до игры нас пригласили в посольство и вежливо отказали. Сказали, что если даже они дадут визу, то на границе нас всё равно не пустят. Они спрашивали об этом на всех уровнях.

Там однозначно свою позицию высказали. В клубе расстроились, потому что я должен был играть, ещё один защитник пропускал матч. Никаких предложений подписать какие-то бумаги мне не было. Конечно, было неприятно. Но, надеюсь, в Словакию на матч со «Слованом» у меня получится полететь», — приводит слова Коваленко «Матч ТВ».

Ранее другого российского футболиста Магомеда-Шапи Сулейманова не пустили на еврокубковый матч в Польшу из-за гражданства России.