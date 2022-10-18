Обухов, дисквалифицированный из-за допинга, вернулся в расположение «Оренбурга»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов вернулся в расположение своей команды и может начать тренировки в общей группе. Футболист был дисквалифицирован из-за допинга до 17 декабря, но за два месяца до окончания срока (17 октября), может начать тренировки с командой. Об этом сообщает пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале.
Напомним, в июне 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд с требованием продлить дисквалификацию российского футболиста и выиграло дело. В итоге дисквалификация Обухова, которая истекла в декабре 2021 года, была продлена ещё на полгода, а затем ещё на этот же срок.
Ранее сообщалось, что допинг-проба Обухова, которую взяли в 2013 году на сборах молодёжной национальной команды России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, на самом деле содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. В июле 2021 года ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА.
- 18 октября 2022
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