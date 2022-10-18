Дало намерен продлить контракт с «МЮ», им интересуется «Барселона»

Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало намерен продлить соглашение с командой, несмотря на интерес со стороны «Барселоны». Об этом сообщает Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что футболист, чей контракт с английской командой истекает в конце сезона, входит в сферу интересов нескольких европейских клубов. 23-летний Дало выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. С октября 2020-го по июнь 2021-го португалец играл на правах аренды за «Милан». Начинал свою карьеру футболист в «Порту».



В нынешнем сезоне Диогу Дало в 13 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лиги Европы отдал две результативные передачи.

Какой клуб чемпионата Англии больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: