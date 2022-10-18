«Манчестер Юнайтед» летом 2023-го намерен подписать Абрахама

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам в летнее трансферное окно может вернуться в Англию. Футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Give me Sport.

25-летний Абрахам — воспитанник «Челси». Он перешёл в итальянскую команду летом 2021 года за € 40 млн. В нынешнем сезоне в 13 матчах чемпионата Италии и Лиги Европы нападающий забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Ранее сообщалось, что синие заинтересованы в возвращении своего воспитанника, но им этот трансфер обойдётся в € 80 млн. Сам футболист не исключает, что в ближайшие сезоны вернётся в английскую Премьер-лигу.

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