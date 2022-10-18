В «Урале» прокомментировали сроки восстановления нападающего Бикфалви

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о сроках восстановления нападающего екатеринбуржцев Эрика Бикфалви.

«Пока не могу сказать, когда будет готов Бикфалви. Он уже бегает, но пока ещё не в общей группе. Скоро будет готов», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Бикфалви получил травму мышцы правой голени в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2). 13 октября нападающий вернулся к тренировкам в общей группе «Урала».

«Урал» в 13 матчах набрал 13 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (33).