Диогу Жота пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Нападающий сборной Португалии Диогу Жота пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы, об этом сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Плохие новости по Диогу — он пропустит чемпионат мира в Катаре. У него довольно серьёзная травма икроножной мышцы. Печальные новости для футболиста, «Ливерпуля» и сборной Португалии», — приводит слова Клоппа BBC.
Напомним, Диогу Жота вызывается в сборную Португалии с 2019 года. В составе национальной команды он провёл 28 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2022/2023 на счету Жоты восемь матчей и пять голов за «Ливерпуль» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего португальца в € 60 млн.
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