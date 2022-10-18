Садулаев: когда Роналдиньо приезжал в Грозный, я был робкий, не решился подойти к нему

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, как полюбил футбол. Также он признался, что всегда восхищался игрой Роналдиньо, но, когда бразилец приехал в Грозный, Садулаев постеснялся подойти и поздороваться с ним, ведь он был слишком юн и робок.

«С чего началась любовь к футболу? Мне было шесть или семь лет, когда увлёкся футболом. Кажется, смотрел все матчи по телевизору — неважно, какой чемпионат показывали. Очень увлёкся, других интересов уже не было. С тех пор ничего не изменилось: живу футболом. Больше всего мне всегда нравилась игра Роналдиньо. Когда бразилец приезжал в Грозный, конечно, было очень приятно увидеть его вживую. Познакомиться лично не получилось. Мне в то время было 17 лет, робкий, не решился подойти и поздороваться (улыбается).

Был выбор между футболом и единоборствами? Однозначно футбол. Он затянул сразу. А вот многие друзья, действительно, выбрали единоборства. Мне легко давались игры против сверстников во дворе, на школьной площадке. Мог возиться с мячом целый день. Тогда отец предложил – не хочу ли я записаться в футбольную школу. Конечно, это было мечтой. Мне было 10 лет, когда впервые пришёл и меня приняли в академию футбола «Рамзан». Вскоре стал капитаном команды своего возраста. На тренировки меня всё это время возил отец. Утром он отвозил меня в академию в Грозный, после тренировки мы уезжали обратно в село. Кстати, так продолжается по сей день», — приводит слова Садулаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Садулаев провёл за «Ахмат» 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.