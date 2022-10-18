Юран — о Бензема: наконец «Золотой мяч» дали по заслугам. До этого Левандовски не получил

Российский специалист Сергей Юран высказался о вручении «Золотого мяча» форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема. По мнению Юрана, самая престижная личная награда в футболе заслуженно досталась французу.



«Выбор Бензема напрашивался. Карим каждый сезон подтверждает свою роль: ведущий игрок в мадридском «Реале», достаточно забивает на протяжении многих лет. Стабильно держит свой уровень.



До этого Левандовски заслужил, но не получил «Золотой мяч»: не знаю, почему ему не дали тогда — в итоге вручили Месси. Наконец теперь дают награду по заслугам. К тому же французу за 30 — вообще прекрасно. Бензема для «Золотого мяча» — достойный выбор», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.