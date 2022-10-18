Юран — о Бензема: наконец «Золотой мяч» дали по заслугам. До этого Левандовски не получил
Поделиться
Российский специалист Сергей Юран высказался о вручении «Золотого мяча» форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема. По мнению Юрана, самая престижная личная награда в футболе заслуженно досталась французу.
«Выбор Бензема напрашивался. Карим каждый сезон подтверждает свою роль: ведущий игрок в мадридском «Реале», достаточно забивает на протяжении многих лет. Стабильно держит свой уровень.
До этого Левандовски заслужил, но не получил «Золотой мяч»: не знаю, почему ему не дали тогда — в итоге вручили Месси. Наконец теперь дают награду по заслугам. К тому же французу за 30 — вообще прекрасно. Бензема для «Золотого мяча» — достойный выбор», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
16:57
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:36
-
16:26
-
16:24
-
16:16
-
16:14
-
16:12
-
16:00
-
15:46
-
15:45
-
15:43
-
15:40
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:13
-
14:58
-
14:52
-
14:51
-
14:36
-
14:28
-
14:10
-
14:09
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:44
-
13:44
-
13:30
-
13:29
-
13:26
-
13:23
Партнерский контент