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Юран — о Бензема: наконец «Золотой мяч» дали по заслугам. До этого Левандовски не получил

Юран — о Бензема: наконец «Золотой мяч» дали по заслугам. До этого Левандовски не получил
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Российский специалист Сергей Юран высказался о вручении «Золотого мяча» форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема. По мнению Юрана, самая престижная личная награда в футболе заслуженно досталась французу.

«Выбор Бензема напрашивался. Карим каждый сезон подтверждает свою роль: ведущий игрок в мадридском «Реале», достаточно забивает на протяжении многих лет. Стабильно держит свой уровень.

До этого Левандовски заслужил, но не получил «Золотой мяч»: не знаю, почему ему не дали тогда — в итоге вручили Месси. Наконец теперь дают награду по заслугам. К тому же французу за 30 — вообще прекрасно. Бензема для «Золотого мяча» — достойный выбор», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Всё кажется очевидным. Но это не так». Реакция мира на «Золотой мяч» Бензема «Всё кажется очевидным. Но это не так». Реакция мира на «Золотой мяч» Бензема
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