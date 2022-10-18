«Локомотив» — «Химки»: Миранчук открыл счёт с пенальти
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Сегодня, 18 октября, проходит матч группового этапа 4-го раунда Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Химками». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)».
Полузащитник красно-зелёных Антон Миранчук открыл счёт с пенальти на 55-й минуте. Игрок через небольшую паузу пробил с точки, направив мяч в угол ворот. Виталий Гудиев не угадал направление удара. В эпизоде с назначением одиннадцатиметрового хозяева вышли в атаку правым флангом, Гирано Керк сделал пас в штрафную «Химок», где Вильсон Изидор подставился под толчок в спину от Алексея Никитина.
В прошлой очной встрече команд в Кубке полузащитник красно-зелёных Педро Габриэл оформил покер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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