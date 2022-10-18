«Динамо» — «Ростов»: Грулёв вывел хозяев вперёд

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» продолжается матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Динамо» принимает «Ростов». На 80-й минуте счёт во встрече — 2:1 в пользу хозяев.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 79-й минуте вперёд «Динамо» вывел нападающий Вячеслав Грулёв. Смолов получил мяч в штрафной «Динамо», пяткой выполнил передачу на Грулёва, который резким ударом поразил правый угол ворот «Ростова».



Напомним, на 55-й минуте гол за «Ростов» забил нападающий Дмитрий Полоз, реализовавший 11-метровый удар, назначенный после просмотра VAR. На 44-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Динамо» Денис Макаров.