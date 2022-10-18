Йоканович: у «Динамо» молодая команда, которой нужно время вырасти из маленьких штанишек

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, что бело-голубым необходимо приобрести некоторое количество опыта для успешных выступлений.

«Сегодня лучший матч «Динамо» под моим руководством? Мы хорошо играли против «Спартака» и «Торпедо». Да и против «Ахмата» в Кубке тоже здорово сыграли. В матчах с «Пари НН» и «Факелом» был хороший процент владения мячом… Отвечая на вопрос, согласен, что мы провели один из лучших матчей.

Но можем играть ещё лучше. У нас молодая команда, которой надо время вырасти из маленьких штанишек и стать зрелыми. У нас ушло пять важных футболистов… Моя задача — не оправдываться, а выстраивать и улучшать игру», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.