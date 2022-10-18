Йоканович: у «Динамо» молодая команда, которой нужно время вырасти из маленьких штанишек
Поделиться
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, что бело-голубым необходимо приобрести некоторое количество опыта для успешных выступлений.
«Сегодня лучший матч «Динамо» под моим руководством? Мы хорошо играли против «Спартака» и «Торпедо». Да и против «Ахмата» в Кубке тоже здорово сыграли. В матчах с «Пари НН» и «Факелом» был хороший процент владения мячом… Отвечая на вопрос, согласен, что мы провели один из лучших матчей.
Но можем играть ещё лучше. У нас молодая команда, которой надо время вырасти из маленьких штанишек и стать зрелыми. У нас ушло пять важных футболистов… Моя задача — не оправдываться, а выстраивать и улучшать игру», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
00:23
-
00:21
-
00:01
-
00:00
- 18 октября 2022
-
23:43
-
23:39
-
23:35
-
23:35
-
23:31
-
23:18
-
23:11
-
23:10
-
23:08
-
23:04
-
22:57
-
22:55
-
22:47
-
22:43
-
22:30
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
21:55
-
21:50
-
21:50
-
21:40
-
21:22
-
21:21
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:03
-
20:54
-
20:48
-
20:47
Партнерский контент