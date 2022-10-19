«Слишком поздно». Сестра Роналду — о том, что тен Хаг может покинуть «МЮ» до января

Элма Авейру, сестра форварда Криштиану Роналду, отреагировала на решение главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага заменить её брата в матче английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (0:0).
Наставник «красных дьяволов» заменил португальца на 72-й минуте. Роналду был недоволен заменой и сначала не стал пожимать руку тен Хагу, но затем сделал это, когда тренер подошёл ближе.
Сестра Роналду выложила скриншот в одной из соцсетей из футбольного аккаунта с надписью: «Если так пойдёт и дальше, тен Хаг не доработает до января». Авейру подписала фото: «Слишком поздно».
«МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 16 очков после девяти встреч. На счету Роналду один гол в восьми матчах текущего сезона АПЛ.
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