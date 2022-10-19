Йоканович ответил на вопрос о конкуренции Тюкавина и Смолова

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после кубкового матча с «Ростовом» прокомментировал игру Константина Тюкавина, проведшего на поле 68 минут, и заменившего его Фёдора Смолова, который отдал голевую передачу и забил сам.



«Для нас важна здоровая конкуренция. Тюкавин сегодня сыграл хорошо, показал отличное движение, качественно боролся за мяч. Смолов здорово вышел на замену, отдал голевую передачу Грулёву и отличился сам. В матче же с «Оренбургом» ход игры перевернули Грулёв и Гладышев. Так что мы рассчитываем на всех наших нападающих», – приводит слова Йокановича официальный сайт московского клуба.



«Динамо» повело в счёте на 44-й минуте после гола Макарова. На 55-й минуте Полоз реализовал пенальти, однако на 79-й Грулёв снова вывел хозяев поля вперёд, а на 87-й Смолов с передачи Захаряна поставил точку. У «Ростова» две победы и два поражения в Кубке при семи забитых и семи пропущенных.