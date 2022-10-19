Спортивный директор «Оренбурга»: отпустим Сычевого в «Барселону» или «Ювентус»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о будущем нападающего команды Владимира Сычевого.



«Если «Барселона» или «Ювентус» обратятся к нам по поводу Володи, то, конечно, мы отпустим его. На данный момент предложений нет. Он – футболист «Оренбурга». Не боится ли он конкуренции с Владимиром Обуховым? Не думаю. Хорошо, когда тренеру есть из кого выбирать», – приводит слова Андреева «РБ Спорт».



26-летний Владимир Сычевой является игроком «Оренбурга» с июля 2021 года. Он пришёл в клуб на правах свободного агента после выступлений за омский «Иртыш». В нынешнем сезоне Сычевой забил девять мячей в 11 матчах российской Премьер-лиги, а также оформил по голу в обоих матчах Кубка России, в которых принял участие (с «Ахматом» и «Динамо»).