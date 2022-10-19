Дисквалифицированный из-за допинга Обухов дал комментарий после возвращения в «Оренбург»

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов признался журналистам, что во время отбытия дисквалификации поддерживал физическую форму занятиями в тренажёрном зале.
В июле 2021 года ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил, однако 27 июня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение продлить дисквалификацию нападающего ещё на шесть месяцев — до 17 декабря 2022 года.
«Наконец то это всё закончилось. Эмоции положительные, рад вернуться в команду. Встретили замечательно, все рады, как и я, в принципе. Всё отлично.
Работал сам в тренажерном зале, много анаэробной работы, поэтому держал себя в форме. В этом году я не сыграю. Поэтому потихоньку готовлюсь к сборам, — сказал футболист в интервью «Матч ТВ».
«Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 13 встреч.
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