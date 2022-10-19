Тен Хаг высказался о Фернандеше в роли капитана «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о лидерских качествах хавбека команды Бруну Фернандеша.

28-летний португальский полузащитник носит капитанскую повязку, пока Гарри Магуайр, который является главным капитаном манкунианцев, по определённым причинам отсутствует на поле.

«Я думаю, что Бруну является настоящим образцом капитана. Он задаёт стиль игры всей команды, мотивирует всех вокруг себя, подаёт полезный пример. Его качества очень важны для нас, и я доволен его вкладом. Кроме того, я убеждён, что со временем он будет чаще влиять на игру ассистами и точными ударами», – сказал специалист на пресс-конференции.

В среду, 19 октября, «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Тоттенхэмом» в матче 12-го тура АПЛ. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:15 мск.

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