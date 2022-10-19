«Реал» хочет продлить контракт с украинским вратарём Луниным

Руководство мадридского «Реала» нацелено на продление контракта с вратарём команды Андреем Луниным, сообщает AS.

По информации источника, несмотря на то что украинский голкипер успешно подменяет травмированного Тибо Куртуа, Лунин понимает, что является запасным вратарём команды. Сообщается, что Лунин счастлив в «Реале» и не хочет уходить.

Лунин перешёл в «Реал» из украинской «Зари» в 2018 году. В составе «Королевского клуба» голкипер стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне 23-летний украинец принял участие в пяти матчах испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов, в которых пропустил один мяч.

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