Гойкович: в России высокий уровень футболистов, игроки не хуже тех, кто играет в Европе

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал об уровне Российской Премьер-Лиги и российских футболистов.

«Что я отвечу, если меня спросят, что из себя представляет чемпионат России? Скажу только положительные вещи. Это чемпионат с очень крутыми стадионами! Мне всё нравится. Здесь высокий уровень футболистов. Да, многие не играли за рубежом, но они ничем не хуже тех, кто выступает в Европе.

Единственное, что меня немного напрягает: большой перерыв между первой и второй частью чемпионата. Мы на сборах проводим почти 50 дней! Ментально тяжело, потому что ежедневно ты видишь только две вещи: поле и номер отеля», — приводит слова Гойковича «Матч ТВ».

Гойкович перешёл в «Оренбург» в 2020 году, вместе с командой он вышел из Первой лиги в РПЛ.